LPI-EF: Unfall mit Folgen

Sömmerda (ots) - Am Montagmorgen informierte der Mitarbeiter eines Baumarktes die Polizei über einen Einbruch. Am Wochenende hatten Diebe auf dem Firmengelände in der Weißenseer Straße von Sömmerda zugeschlagen. Nachdem die Täter an der Eingangstür des Marktes scheiterten, brachen sie zwei Baucontainer und einen Lkw auf. Dabei richteten sie Sachschaden von etwa 4.000 Euro an. Die Täter erbeuteten von dem Grundstück u.a. Kettensägen und Vorhängeschlösser im ...

