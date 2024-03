Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Auffahrunfall beim Grenzübergang

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 22.03.2024, gegen 06:25 Uhr, war es bei der Ampelanlage am Grenzübergang in der Waldshuter Schmittenau zu einem Auffahrunfall gekommen. Die Polizei sucht Zeugen! Auf der dortigen Linksabbiegespur in Richtung Schweiz soll ein Sattelzug einer bereits wartenden 25-jährigen Audi-Fahrerin aufgefahren sein. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Im Anschluss reiste der verantwortliche Lkw-Fahrer in die Schweiz aus, ohne sich um das Unfallgeschehen gekümmert zu haben. Es soll sich um einen komplett dunklen Sattelzug gehandelt haben. Nach dem Unfall hatte die Audi-Fahrerin die Warnblinkanlage eingeschalten. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) oder dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell