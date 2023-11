Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Auto in Vollbrand

Größeren Schaden richtete am Mittwoch ein Feuer in Laupheim an.

Ulm (ots)

Gegen 3.15 Uhr bemerkte eine Zeugin ein Fahrzeug in Vollbrand. Der Mercedes stand in einem Carport in der Straße Am Käppele. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten aus. Das Feuer breitete sich schnell auf eine Garage und einen angrenzenden Gebäudeanbau aus. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Personen im Einsatz und löschte den Brand. Da die Bewohner einer nahegelegenen Flüchtlingsunterkunft durch den starken Rauch gefährdet wurden, mussten diese evakuierte werden. Etwa 45 Personen wurden in Sicherheit gebracht und kamen in einer Turnhalle unter. Durch Rauchgas hatten acht Personen Beschwerden. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Gegen 8 Uhr waren die Löscharbeiten beendet und die Bewohner konnten wieder in das Wohnheim zurück. Die Brandermittler der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Da die Ursache bislang noch völlig unklar ist, ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Laupheim unter Tel. 07392/9630-0 entgegen. Der Schaden wird auf etwa 120.000 Euro geschätzt.

++++2342897

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell