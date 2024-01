Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Protestlage - 15:30 Uhr

Mittelbaden (ots)

Für den morgigen vierten Tag der "Protestaktionen der Landwirte" wurden bei den zuständigen Versammlungsbehörden nach jetzigem Kenntnisstand weitere Versammlungen angemeldet.

In Offenburg ist ab 15 Uhr auf dem Marktplatz eine Versammlung angemeldet, aufgrund derer mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und entsprechenden Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss. In diesem Zusammenhang werden anreisende Teilnehmer gebeten, aufgrund des begrenzten Parkraumes, möglichst Fahrgemeinschaften zu bilden. Es wird darauf hingewiesen, dass Not- und Rettungswege freizuhalten sind und nur ausgewiesener Parkraum zu nutzen ist. Die Polizei wird diesbezüglich zur Überwachung im Einsatz sein. Den Anweisungen der Polizei ist Folge zu leisten. Die polizeilichen Maßnahmen zielen hierbei auf einen möglichst geordneten Ablauf ab.

In Rastatt wird am Donnerstagabend, ab 18 Uhr, im Bereich der Reithalle eine Kundgebung samt Aufzug erwartet.

Die Polizei rechnet darüber hinaus weiterhin mit Verkehrsbehinderungen durch spontane Aktionen im gesamten Präsidiumsbereich. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums wird lageorientiert berichten.

