Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Verkehrsunfälle fordern mehrere Schwerverletzte ++ Buchholz - Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Landkreis Harburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, kam ein 49jähriger Fahrer eines Ford auf der B404 zwischen Handorf und Eichholz aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem Fahrzeug einer 55jährigen Frau aus Marschacht zusammen. Beide wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung wurden beide schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache konnte noch nicht ermittelt werden. Durch den Unfall wurden zwei weitere Autos beschädigt, wobei es dort bei Sachschäden blieb. Insgesamt entstand dort ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Die B404 bleibt bis zum Mittag voll gesperrt. Vor Ort wurde eine Umleitung eingerichtet. Gegen 10:00 Uhr verlor der 68jährige Fahrer eines Wohnmobiles aus Bremen die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er damit von der A1 auf die A39 in Richtung Lüneburg fahren wollte. Im Auffahrtsbereich stieß das Wohnmobil mit einem Lastwagen zusammen, der die A39 bereits in Richtung Lüneburg befuhr. Das Wohnmobil kippte durch den Zusammenstoß auf die Seite und der Fahrer wurde kurzzeitig in dem Fahrzeug eingeklemmt. Schwerverletzt wurde der Mann in das Krankenhaus Winsen verbracht. Die Überfahrt von der A1 auf die A39 in Richtung Lüneburg musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Warum der Mann die Kontrolle über das Wohnmobil verlor wird weiter zu ermitteln sein. Da das Wohnmobil stark beschädigt war musste es abgeschleppt werden.

Buchholz - Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Am Do., 05.10.2023 gegen 19:50 Uhr war eine 18jährige Frau aus Richtung der Poststraße auf dem Weg zum Bahnhof, als in der Nähe der dortigen Autovermietungsfirma von hinten von einem unbekannten Täter an den Haaren zu Boden gezogen worden ist. Dort wollte er ihr die Handtasche entreißen und hat mehrfach auf sie eingeschlagen. Die Frau konnte die Tasche jedoch festhalten, so dass der Täter schließlich ohne Beute geflohen ist. Er wird als ca. 1,80 bis 1,85 m groß beschrieben. Nach der Tat hat sich die junge Frau auf die Treppen am Bahnhof gesetzt. Eine Zeugin, die dem Opfer dort ihre Hilfe angeboten hat wird gebeten sich bei der Polizei zu melden (04181-2850)

