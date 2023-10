Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mann bedroht Polizisten- Haus evakuiert ** Buchholz i. d. N. - Räuber gesucht

Neu Wulmstorf (ots)

Ein 22jähriger Mann aus Neu Wulmstorf hat am frühen Mittwochmorgen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Mann informierte zunächst selbst die Polizei darüber, dass er bedroht werden würde und sich nun "zur Wehr setzen müsste". Allerdings bedrohte er sofort die eingesetzten Beamten, als diese an der Anschrift in der Bahnhofstraße eintrafen. Da der Mann mit dem Einsatz von Schusswaffen und Sprengstoff drohte wurde das Mehrfamilienhaus evakuiert. Die etwa 30 Bewohner wurden an Mitarbeiter der Gemeinde übergeben, die für eine Versorgung der Evakuierten sorgten. Der Polizei gelang es dann in einem günstigen Moment die Person zu überwältigen und festzunehmen. Es wurde niemand verletzt. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden keine Waffen oder Sprengstoffe aufgefunden. Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand wurde er einem Krankenhaus zugeführt.

Buchholz i. d. N. - Räuber gesucht

Am Mo., 09.10.2023, gegen 15:40 Uhr ist es in einem Bekleidungsgeschäft in der Buchholzer Innenstadt zu einem Diebstahl durch einen bisher unbekannten Täter gekommen. Ein Mitarbeiter, der auf den Diebstahl aufmerksam geworden ist konnte dem flüchtenden Täter hinterherlaufen. Die Verfolgung führte fast durch die gesamte Innenstadt und in der Buchholzer Galerie konnte der Zeuge das Diebesgut nach einem kleinen Handgemenge wiedererlangen. Der Täter konnte jedoch flüchten. Die Person soll ca. 170 cm groß gewesen sein, ungefähr 30 Jahre, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Mütze. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Harburg unter 04181/2850 melden

