Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte brechen Autos auf ++ Buchholz- Fahrraddiebe festgenommen

Kakenstorf (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag, 09.10., 20 Uhr, auf Dienstag, 10.10., 07 Uhr, zwei Autos der Marke BMW in der Rosenstraße in Kakenstorf angegangen. Die Täter zerstörten zunächst Scheiben der Autos und bauten dann Lenkrad und Scheinwerfer aus. Durch das brachiale Vorgehen entstand hoher Schaden an den beiden Autos, der auf insgesamt ca. 15.000 Euro beziffert werden kann. Die Polizei Seevetal bittet unter 04105-6200 um Hinweise

Buchholz- Fahrraddiebe festgenommen

Ein Zeuge meldete der Polizei am Dienstag, 10.10.2023, gegen 11:45 Uhr mehrere verdächtige Personen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Buchholz. Die Personen sollten sich an dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machen. Als die Polizeibeamten am Bahnhof auf die beschriebene Personengruppe traf versuchten sie zum Teil wegzulaufen. Einer männlichen Person gelang die Flucht, drei weitere konnten jedoch festgestellt werden. Neben diesen Personen konnte ein kurz zuvor entwendetes Fahrrad der Marke Cannondale aufgefunden werden. Zwecks weiterer Überprüfungen wurden die drei jungen Männer aus Hamburg (16-19 Jahre alt) der Polizeiinspektion in Buchholz zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Erziehungsberechtigten sind sie dann entlassen worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell