POL-OS: Bad Essen/Wehrendorf: Zwei Personen leicht verletzt bei Werkstattbrand

Am Samstagnachmittag ist es in einer Werkstatt an der Osnabrücker Straße im Ortsteil Wehrendorf zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Während zwei Männer in der Werkstatt arbeiteten, geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 17:10 Uhr ein dort befindlicher PKW in Brand. Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auf das Hallendach über. Die Freiwillige Feuerwehr war schnell vor Ort und verhinderte, dass sich die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus ausweiteten. Die beiden Männer im Alter von 59 und 69 Jahren konnten sich eigenständig aus der Werkstatt retten. Diese wurden leicht verletzt und kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zu der Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

