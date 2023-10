Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Buer: Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Melle (ots)

Am Donnerstagabend verschafften sich Unbekannte gegen 22:15 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Supermarkt an der Barkhausener Straße. Dort entwendeten die Täter diverse Ware und flüchteten anschließend mit einem Auto von dem Tatort. Es entstand dabei ein fünfstelliger Sachschaden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Melle unter 05422/92260.

