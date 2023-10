Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Verkehr ausgebremst und andere Verkehrsteilnehmer genötigt - Polizei sucht Zeugen

Seevetal/A7 (ots)

Auf der A7, in Fahrtrichtung Süden, waren am 8.10.2023 mehrere PKW in einer Gruppe unterwegs, die nach Angaben eines Zeugen mehrfach den Verkehr ausgebremst und dadurch andere Verkehrsteilnehmer zum Abbremsen genötigt haben.

Gegen 14:30 Uhr meldete sich der Zeuge am Polizeinotruf und gab an, dass eine Fahrzeuggruppe von circa zehn Fahrzeugen in Höhe Fleestedt in Richtung Süden auffällig unterwegs sei. Die Fahrzeuge würden mit eingeschaltetem Warnblinklicht fahren und immer wieder stark beschleunigt und abgebremst. Zeitweise hätten auch mehrere Fahrzeuge nebeneinander eine Kette gebildet und den Verkehr so teilweise bis auf 40 km/h heruntergebremst. Vier der insgesamt zehn Fahrzeuge konnte der Zeuge beschreiben. Dabei handelte es sich um eine Mercedes G-Klasse, einen weißen Audi, einen Porsche und einen Lamborghini.

Durch die hinzugezogenen Funkstreifenwagenbesatzungen konnte der G-Klasse Mercedes an der Anschlussstelle Evendorf kontrolliert werden. Die anderen drei Fahrzeuge wurde an der Raststätte Lüneburger Heide einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten überprüften die Personalien. In einem Fall besteht der Verdacht, dass der Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Gegen die identifizierten Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. Inwieweit es auch zu Gefährdungen gekommen ist, ist noch unklar. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, denen die Fahrzeuge ebenfalls aufgefallen sind, oder Geschädigte, die durch das Verhalten der Fahrzeuggruppe ebenfalls genötigt oder gefährdet wurden. Hinweise bitte an das Autobahnpolizeikommissariat Winsen, Tel. 04171 796-200.

Garstedt - Pkw gestohlen

In der Zeit zwischen dem 08.10.2023, 18.30 Uhr und dem 09.10.2023, 06.45 Uhr, haben Diebe einen weißen VW Tiguan von einem Privatgrundstück an der Straße Eichenweg gestohlen. Der Wagen hatte einen Wert von rund 17.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell