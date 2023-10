Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Körperverletzung ++ Buchholz - Ohne Führerschein durch die Fahrradstraße gefahren ++ Buchholz - Ladendiebin mit offenem Haftbefehl erwischt ++ u. w. M.

Buchholz (ots)

Zeugensuche nach Körperverletzung

Ein noch unbekannter Mann war am Sonntag, 8.10.2023, gegen 13:35 Uhr, auf dem Gelände der Aral-Tankstelle an der Dibberser Straße mit einem 57-jährigen Mann in Streit geraten. Nachdem der Unbekannte einmal nach dem Mann getreten hatte, lief dieser in den Verkaufsbereich der Tankstelle. Dort schlug der Täter dem 57-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf, worauf hin dieser stürzte und sich eine Kopfverletzung zuzog. Der Unbekannte flüchtete aus der Tankstelle. Der 57-jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Hintergrund dürfte möglicherweise ein Streit über eine Verkehrssituation gewesen sein. Zeugen, die den Hergang beobachtet haben oder die Angaben zu dem unbekannten Mann und einem eventuell genutzten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Buchholz - Ohne Führerschein durch die Fahrradstraße gefahren

In der vergangenen Woche führte die Polizei im Rahmen der Schulwegsicherung mehrfach Kontrollen in der Straße Am Radeland durch. Die Straße ist als Fahrradstraße ausgewiesen und nur für Anliegerverkehr freigegeben, dennoch nutzten zahlreiche Verkehrsteilnehmerinnen und -Teilnehmer die Strecke als Abkürzung in Richtung des Schulzentrums am Buenser Weg. Zahlreiche Verwarngelder wurden deswegen bei den größtenteils einsichtigen Betroffenen erhoben.

Im Zuge dieser Kontrollen hielten die Beamten am 4. Oktober auch einen 20-jährigen Verkehrsteilnehmer an, der mit einem Kleinkraftrad in der Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem gehörte ihm das Kleinkraftrad gar nicht. Seinen Angaben zufolge hatte er es ohne Wissen des Halters genutzt. Gegen den 20-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Die Kontrollen werden nach den Herbstferien fortgesetzt.

Buchholz - Ladendiebin mit offenem Haftbefehl erwischt

Eine 35-jährige Frau hat am Sonntag, 8.10.2023, trotz Hausverbots versucht, Alkohol aus einer Tankstelle an der Bremer Straße zu stehlen. Gegen 11:55 Uhr war die Frau von Angestellten dabei gesehen und nach kurzer Verfolgung gestellt worden. Bei der Überprüfung durch die Polizei stellte sich heraus, dass gegen die Frau auch ein Haftbefehl wegen der offenen Geldstrafe in einem Betrugsverfahren besteht. Da die Frau diese nicht begleichen konnte, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Neu Wulmstorf - Vorfahrt missachtet, Motorradfahrer leicht verletzt.

Ein 36-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße am Sonntag, 8.10.2023, leicht verletzt worden. Ein 76-jähriger Mann wollte gegen kurz nach 17 Uhr mit seinem Pkw von der B 73 nach links in die Liliencronstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des ihm entgegenkommenden Motorradfahrers. Trotz einer Vollbremsung konnte dieser den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer wurde von seiner Maschine geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Er wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Am Pkw und Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 13.000 EUR.

Rosengarten/A261 - Müllcontainer brannte

Auf dem Rastplatz Rosengarten-Ost entdeckte der Fahrer eines Schwertransporters am Sonntag, 8.10.2023, gegen 23:55 Uhr, Feuer in einem in den Boden eingelassenen Müllcontainer. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, der Container heruntergekühlt. Möglicherweise war ein leichtfertig entsorgter Einweggrill brandursächlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell