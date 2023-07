Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rettungssanitäter bei Verkehrsunfall auf der B105 in Altheide schwer Verletzt

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 16.07.2023 gegen 17:20 Uhr befuhr ein Rettungswagen aufgrund einer Einsatzfahrt die B 105. Er fuhr mit Blaulicht und Sondersignal aus Richtung Ribnitz-Damgarten kommend in Richtung Rostock. In der Ortslage Altheide scherte dann ein PKW nach links aus, um einen vor ihm fahrenden PKW zu überholen. Hierbei beachtete er den ihm nachfolgenden Rettungswagen mit Sondersignal nicht. Aufgrund dessen musste der Fahrzeugführer des Rettungswagen eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei wurde er leicht verletzt. Ein weiterer Rettungssanitäter, welcher sich im hinteren Teil des Rettungswagen befand und einen Patienten betreute, wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Rostock geflogen werden. Die im Rettungswagen befindlichen Patienten wurden nicht verletzt. Sachschaden am ist nicht entstanden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Unterstützung, um den unfallverursachenden PKW-Fahrer bekannt zu machen. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich im Polizeirevier unter der Telefonnummer 03821 875-210, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.Polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

