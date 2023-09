Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - Schwerverletzter Leichtkraftradfahrer

Bühl, Vimbuch (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr wurde ein Leichtkraftradfahrer in Bühl - Vimbuch bei einem Sturz schwer verletzt. Der 17-jährige Kradfahrer befuhr die Hurststraße in Richtung Sandbachstraße, als er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Bordstein streifte. In der Folge stürzte der Jugendliche, rutschte mit seinem Fahrzeug über den Gehweg und prallte gegen eine Straßenlaterne. Er wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell