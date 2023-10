Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 06.10.2023, 12:00 Uhr bis 08.10.2023, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Mehrere Trunkenheitsfahrten

In Neu Wulmstorf wurde am Freitag um 07:30 Uhr ein Skoda in der Liliencronstraße mit Warnblinkanlage kontrolliert. Der 54-jährige Fahrer aus Hamburg stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

In Meckelfeld wurde ebenfalls am Freitag gegen 19.30 Uhr ein 44-jähriger aus der Gemeinde Seevetal kontrolliert. Der Fahrer eines VW war mit 1,19 Promille absolut fahruntüchtig. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Am Samstag, den 07.10.2023, kann im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 15:45 Uhr in der Bremer Straße in Buchholz i.d.N. festgestellt werden, dass der 33-jährige Führer des PKW nicht über eine entsprechende Fahrerlaubnis verfügt. Im weiteren Verlauf kann zudem eine Atemalkoholkonzentration von 1,27 Promille gemessen werden. Ein Drogen-Schnelltest reagiert darüber hinaus positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wird dem Verkehrsteilnehmer nach entnommener Blutprobe untersagt.

Winsen (Luhe) - Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus

Im Zeitraum von Freitag, den 06.10.2023, 19:30 Uhr bis Samstag den 07.10.2023, 11:00 Uhr, kommt es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl im Borsteler Weg in 21423 Winsen (Luhe). Der unbekannten Täterschaft gelingt der Einstieg in das Tatobjekt über ein seitliches Küchenfenster. Es können hierbei 200EUR in bar erlangt werden. Im Anschluss verlässt die Täterschaft die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Weiteres Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Hinweise oder Beobachtungen können der Polizei in Winsen unter 04171-7960 mitgeteilt werden.

Winsen (Luhe) - Einbruchdiebstahl in Elektronikfachgeschäft

Am Samstagmorgen, gegen 03:45 Uhr, kommt es durch unbekannte Täter zu einem Einbruch in ein Elektronikfachgeschäft im Löhnfeld in Winsen (Luhe). Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit unklar. Hinweise oder Beobachtungen können der Polizei in Winsen unter 04171-7960 mitgeteilt werden.

Jesteburg - Einbruchdiebstahl in Garage

Am Samstag, den 07.10.2023, kommt es gegen 01:25 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in einer Garage. Der Sachverhalt ereignet sich in der Itzenbütteler Straße in 21266 Jesteburg. Die unbekannte Täterschafft entwendet hierbei diverse Arbeitsmaschinen und Werkzeuge in einem Gesamtwert von schätzungsweise 15.000EUR.

Tostedt - Einbruchdiebstahl aus einem PKW

Am Samstag, den 07.10.2023, kommt es gegen 01:21 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl aus einem PKW in der Glüsinger Straße in 21255 Tostedt. Der unbekannten Täterschaft gelingt es auf unbekannte Art und Weise eine Scheibe des Fahrzeuges einzuschlagen. Es werden daraufhin mehrere Arbeitsgeräte im Gesamtwert von ca. 1500EUR entwendet. Anschließend flüchtet die Täterschaft in unbekannte Richtung vom Tatort. In derselben Nacht kam es noch zu weiteren Taten in Welle und Buchholz.

A 39 - Verkehrsunfallflucht mit stark beschädigtem Pkw

Am Samstagmorgen gerät ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw bei regennasser Fahrbahn auf der A39 in Richtung Lüneburg, kurz hinter der Anschlussstelle Seevetal-Maschen, ins Schleudern und kollidiert hierbei mit der Mittelschutzplanke. Der Fahrzeugführer des dunkelblauen Pkw mit polnischer Zulassung habe nach Zeugenangaben die Unfallörtlichkeit nach der Kollision direkt verlassen und sei vorerst weiter in Richtung Lüneburg gefahren. Durch den Zeugen kann der Unfallverursacher bis zur Anschlussstelle Winsen-West und weiter bis nach Scharmbeck verfolgt werden, bevor sich die Spur in Richtung Pattensen verliert. Bei der Überprüfung der Unfallörtlichkeit auf der A39 kann neben dem Unfallschaden an der Mittelschutzplanke auch ein Kfz-Kennzeichen des polnischen Pkw festgestellt werden. Aufgrund der Beschädigung an der Mittelschutzplanke ist davon auszugehen, dass der verursachende Pkw stark beschädigt sein muss.

Hinweise von Zeugen, die Angaben zum aktuellen Standort des Fahrzeugs und/oder des Fahrzeugführers tätigen können, werden beim zuständigen Autobahnpolizeikommissariat Winsen/Luhe entgegengenommen.

A1 - Panne auf der Autobahn

Am späten Samstagabend wird durch einen vorbeifahrenden Zeugen ein auf dem Standstreifen der A1 in Richtung Bremen, zwischen den Anschlussstellen Hittfeld und Dibbersen, stehender Pkw gemeldet und zudem ein Fahrzeugführer, der mit seinem Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung den Standstreifen in Richtung des besagten Pkw befährt. Durch eingesetzten Beamten werden kurze Zeit später beide Fahrzeuge auf dem Standstreifen angetroffen. Vor Ort stellt sich heraus, dass es sich um eine privat organisierte Pannenhilfe handelt, bei der die Fahrzeuge für die beabsichtigte Starthilfe mittels Überbrückungskabel frontal zueinanderstehen. Hierfür habe der hinzugerufene Bekannte des Liegengebliebenen nach eigenen Angaben auf der Autobahn gewendet. Verkehrsteilnehmer werden bei dem waghalsigen Wendemanöver und der anschließenden Fahrt in entgegengesetzter Fahrtrichtung nicht gefährdet.

Buchholz - Mehrere Körperverletzungen bei Oktoberfest

Im Zeitraum von Samstag den 07.10.2023 23:30 Uhr bis Sonntag den 08.10.2023, 01:10 Uhr, kommt es im Rahmen des Oktoberfestes in der Tischlerstraße in 21244 Buchholz i.d.N. zwischen mehreren alkoholisierten Besuchern und dem dortigen Sicherheitsdienst zu insgesamt drei wechselseitigen Körperverletzungen. Die Opfer werden dabei jeweils leicht verletzt.

