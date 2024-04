Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Graffiti an Realschule

Balve (ots)

An der Realschule Am Krumpaul in Balve wurde durch einen Angestellten eine Schmiererei durch Graffiti gemeldet. Es wurde eine Schrankenanlage und eine Tür mit schwarzer Farbe besprüht. Tatzeit des Geschehens ist das vergangene Wochenende. Hinweise nimmt die Polizei in Menden unter 02373 91990 entgegen. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Besonders an Wochenenden werden die Schulen abends durch Jugendliche frequentiert, Teile des Geländes sind videoüberwacht. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell