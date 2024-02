Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fenster aufgehebelt ++ Wulfsen - Einstieg durchs Dachfenster

Garstedt (ots)

Fenster aufgehebelt

Am Dienstag, 27.2.2024, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 21:20 Uhr, kam es an der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

Wulfsen - Einstieg durchs Dachfenster

Auch in Wulfsen kam es am Dienstag zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. In der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr kletterten die Täter zunächst auf ein Schrägdach und öffneten von dort gewaltsam ein Dachfenster, um in das Einfamilienhaus einzudringen. Sie durchsuchten mehrere Räume, während sich die Geschädigten im Erdgeschoss aufhielten. Die Täter konnten unbemerkt wieder entkommen. Ihre Beute: Bargeld und Schmuck.

Die Polizei überprüft Zusammenhänge und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell