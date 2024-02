POL-WL: Übung einer größeren Einsatzlage ++ Winsen - Mit falschen Kennzeichen unterwegs ++ Seevetal/A 39 - Kontrolle verloren

Polizeiinspektion Harburg

Landkreis Harburg (ots)

Übung einer größeren Einsatzlage

Am Mittwoch, 28.02.2024, in der Zeit zwischen 07.00 und 15.00 Uhr, findet im Landkreis Harburg eine Übung der Polizei statt. Ziel der Übung ist die Koordinierung einer größeren Zahl von Einsatzfahrzeugen an vordefinierten Sammelstellen. In den Bereichen Buchholz, Salzhausen und Seevetal-Fleestedt ist damit zu rechnen, dass sich zahlreiche Polizeifahrzeuge in den Orten bewegen oder auf größeren Parkplätzen sammeln. Insgesamt sind rund 45 Fahrzeuge in die Übung eingebunden.

Polizeioberrat Sebastian Pölking, Leiter Einsatz bei der Polizeiinspektion Harburg, sagt dazu: "Lebensbedrohliche Einsatzlagen, wie Amokläufe oder Anschlagsszenarien, gehören zu den größten polizeilichen Herausforderungen und werden seit Jahren katalogmäßig vorbereitet. Aber nur durch praktische Übungen können wir überprüfen, wo unsere Konzepte möglicherweise noch angepasst werden müssen. Die Koordination einer großen Zahl von Einsatzkräften und Fahrzeugen ist ein wesentlicher Baustein für eine erfolgreiche Einsatzabwicklung."

Im Rahmen der Übung fahren die Fahrzeuge ohne Sonder- oder Wegerechte. An den Sammelpunkten wird durch entsprechende Banner darauf hingewiesen, dass es sich um eine Übung handelt und keine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht.

Winsen - Mit falschen Kennzeichen unterwegs

Eine beschädigte Zulassungsplakette auf einem Pkw-Kennzeichen veranlasste Beamte am Sonntag, 25.02.2024, zur Kontrolle eines Mercedes, der auf der Luhdorfer Straße unterwegs war. Dessen 35-jähriger Fahrer gab an, das Fahrzeug vor kurzem gebraucht erworben zu haben. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht mehr zugelassen und zudem für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Der kontrollierte Pkw wurde ohne Zulassung geführt. Zudem bestand der Verdacht, dass der 35-Jährige unter Medikamenteneinfluss unterwegs war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Wagen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Seevetal/A 39 - Kontrolle verloren

Auf der A 39, zwischen den Anschlussstellen Winsen-West und Seevetal-Maschen, kam es am Sonntag, 25.02.2024, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 17.25 Uhr verlor ein 47-jähriger Mann die Kontrolle über seinen Pkw. Der Wagen prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke, anschließend gegen den BMW eines 80-Jährigen und schließlich gegen die Seitenschutzplanke. Zwei 19 und 57 Jahre alte Mitfahrerinnen im BMW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

