Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Verkehrsunfallflucht ++ Stelle - Zeugensuche

Marschacht/Tespe (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 20.02.2024, in der Zeit zwischen 18.30 und 21.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Grillimbiss an der Elbuferstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter Opel Astra ist durch ein unbekanntes Fahrzeug massiv an der linken hinteren Tür eingedellt worden. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Marschacht, Tel. 04176 948930.

Stelle - Zeugensuche

Die Polizei Stelle sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl:

Im Zeitraum zwischen dem 16. und 18. Februar 2024 wurden auf dem Parkplatz der Oberschule am Buchwedel, Straße Büllerberg, alle vier Reifen eines dort geparkten Pkw Smart Fortwo zerstochen. Weitere dort stehende Pkw blieben unbeschädigt. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor.

In der Zeit zwischen dem 21.01. und 10.02.2024 kam es bei einer Biogasanlage an der Lohchaussee zu einem Diebstahl hochwertiger Spezialzündkerzen. Diese lagerten in einem dort befindlichen Container. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.300 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Stelle unter der Telefonnummer 04174 668980 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell