Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Einfamilienhaus ++ Rosengarten/Nenndorf - Ladendieb schlug Mitarbeiter ++ Tostedt - Vorfahrt missachtet

Seevetal/Fleestedt (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

An der Bürgermeister-Reichel-Straße kam es am Dienstag, 20.2.2024, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 22:00 Uhr brachen die Täter ein rückwärtiges Fenster auf und betraten hierdurch die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Einrichtung und entwendet nach ersten Erkenntnissen Besteck. Anschließend verließen die Täter unbemerkt das Haus wieder.

Rosengarten/Nenndorf - Ladendieb schlug Mitarbeiter

Am Dienstag, 20.2.2024, gegen 20:10 Uhr, beobachtete ein Mitarbeiter eines Discounters an der Bremer Straße einen 43-jährigen Mann, der diverse Wodka-Flaschen einsteckte und versuchte, den Laden damit zu verlassen. Der Mitarbeiter sprach den Mann an und wollte ihn stoppen. Hieraus entwickelte sich eine Rangelei. Zwei Komplizen konnten entkommen. Gegen den 43-jährigen Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung eingeleitet.

Tostedt - Vorfahrt missachtet

Auf der Todtglüsinger Landstraße kam es am Dienstag, 20.2.2024, zu einem Verkehrsunfall. Der 30-jährige Fahrer eines Audi war gegen 18:15 Uhr mit seinem Wagen auf der Todtglüsinger Straße unterwegs, als ein 60-jähriger Mann mit seinem VW aus einer Nebenstraße in die Straße einfuhr und dabei die Vorfahrt des von links kommenden Audi missachtete. Bei dem Zusammenstoß verletzte er den 30-Jährigen leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 10.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell