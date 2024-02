Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Portmonee aus der Jacke gestohlen ++ Winsen - Mehrere Pkw beschädigt

Seevetal/Hittfeld (ots)

Portmonee aus der Jacke gestohlen

Eine 81-jährige Frau ist am Montag, 19.2.2024, während des Einkaufs bestohlen worden. Die Frau war in der Zeit zwischen 10.30 und 10.50 Uhr im Aldi-Markt an der Straße Am Göhlenbach unterwegs. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass jemand ihr unbemerkt das Portmonee aus der Außentasche ihres Mantels gestohlen hatte. Neben einigen Papieren und EC-Karten erbeuteten die Täter auch 200 Euro Bargeld.

Winsen - Mehrere Pkw beschädigt

In der Nacht zu Montag, 19.02.2024, haben Unbekannte auf dem Parkplatz zwischen einem Gebäude der Kreisverwaltung und der Rathausstraße vier PKW beschädigt. An allen vier Fahrzeugen waren die Heckscheibenwischer verbogen oder abgebrochen worden. Der Gesamtschaden wird auf rund 800 EUR geschätzt.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell