Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: +++ Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum vom 16.02.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 18.02.2024, 12:00 Uhr +++

LK Harburg (ots)

***

Buchholz i.d.N. - Versuchter Diebstahl aus Packstation

Durch eine bislang unbekannte Person wurde am Freitagnachmittag, in dem Tatzeitraum zwischen 15:15 Uhr und 17:09 Uhr, erfolglos versucht vier Fächer einer Packstation in der Hamburger Straße in Buchholz aufzubrechen. Eine Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

Buchholz i.d.N. - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Der 47-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw am Freitag, gegen 16:00 Uhr, die Bundesstraße 75 in Höhe der Bremer Straße. Durch die Polizeibeamten wurde er im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Es konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde gegen ihn ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Jesteburg - Trunkenheit infolge von Alkohol

Am Freitag, gegen 14:45 Uhr, kontrollierten die Polizeibeamten in der Straße Ziegeleiweg in Jesteburg einen Pkw mit einem 58-jährigen Fahrzeugführer. Es konnte bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 0,56 Promille festgestellt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Tostedt - Trunkenheit infolge von Alkohol

Durch aufmerksame Zeugen wurde am 17.02.2024, gegen 18:35 Uhr, ein auffällig fahrender Pkw im Himmelsweg in Tostedt festgestellt. Im weiterem Verlauf konnte der 35-jährige Fahrzeugführer festgestellt und kontrolliert werden. Aufgrund des Verdachtes Fahren unter dem Einfluss alkoholischer Getränke wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Jesteburg - Einbruchdiebstahl in unbewohntes Einfamilienhaus

In dem Tatzeitraum von Mittwoch, 14.02.2024 11:00 Uhr bis Samstag 17.02.2024, 16:30 Uhr, begibt sich die bislang unbekannte Täterschaft zu dem rückwärtig gelegenen Fenster in der Straße Dachsweg und verschafft sich Zutritt in das Einfamilienhaus. Die unbekannte Täterschaft verlies das Objekt allerdings ohne Diebesgut.

Hinweise nimmt die Polizei Buchholz i.d.N. unter der Telefonnummer 04181-2850 entgegen.

Hollenstedt/Appel - Einbruchdiebstähle in Wohnhäuser

Am Samstagabend in den Zeiträumen zwischen 13:00 Uhr und 21:30 Uhr kommt es zu insgesamt einem versuchten und drei Einbruchdiebstählen in Wohnhäuser:

In dem Tatzeitraum zwischen 13:00 Uhr und 21:16 Uhr wurde durch die unbekannte Täterschaft ein Fenster im Obergeschoss in der Straße Lärchenweg in Appel aufgebrochen. Unter Mitnahme von Diebesgut wurde das Objekt wieder verlassen.

Zwischen 20:25 Uhr und 21:00 Uhr begab sich die unbekannte Täterschaft auf das Grundstück mit einem Einfamilienhaus in der Straße Waldweg. Nachdem ein Fenster aufgebrochen wurde, durchsuchte die unbekannte Täterschaft das Objekt.

In dem Tatzeitraum zwischen 21:15 Uhr und 21:30 Uhr begibt sich die unbekannte Täterschaft auf ein Grundstück in der Straße Karlsteinweg in Appel, klettert über die Dachterrasse zu dem Wintergarten und öffnet gewaltsam eine Terrassentür. Von einer weiteren Tatbegehung wurde durch die unbekannte Täterschaft abgelassen.

Gegen 21:35 Uhr wurde in der Straße Ohlenbütteler Stadtweg in Appel durch die unbekannte Täterschaft versucht in ein Einfamilienhaus mittels Aufbrechen der Glastür zu gelangen. Von der Tatausführung wurde aufgrund der Anwesenheit der Hauseigentümer abgelassen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Buchholz i.d.N. unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Seevetal/Over - Versuchter Diebstahl von Diesel

Am Sonntagmorgen, im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 1:30 Uhr, kam es in der Neuen Deichstraße in Seevetal-Over zu einem versuchten Diebstahl von Dieselkraftstoff aus einem dort abgestellten LKW. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurden mehrere Personen gesehen, die sich an dem LKW zu schaffen machten. Aus derzeit unbekannten Gründen, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich vor dem Eintreffen der eingesetzten Beamten in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Seevetal unter der Nummer 04105-6200 zu melden.

Neu Wulmstorf/Elstorf - Einbruch in Bäckerei

In dem Tatzeitraum von 17.02.2024, 18:30 Uhr bis 18.02.2024, 05:00 Uhr drangen derzeit unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft in der Lindenstraße in Elstorf ein. Hier wurden Geldkassetten entwendet und das Objekt anschließend durch einen rückwärtigen Ausgang verlassen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Seevetal unter der Nummer 04105-6200 zu melden.

Seevetal/Hörsten - Schlägerei beim Faslam

Am Sonnabend, um 16:30 Uhr, fand der alljährliche Faslamsumzug in Hörsten statt. Hier gerieten mindestens zwei Personen (männlich, 20 und 24 Jahre alt) aneinander. Vor Ort gaben die Streitenden an, kein Interesse an einer Strafverfolgung zu haben und machten insgesamt widersprüchlich Angaben. Möglicherweise gibt es noch weitere Beteiligte bzw. Geschädigte der Auseinandersetzung.

Der genaue Hergang ist derzeit unklar, weshalb die Polizei aus Seevetal um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04105-6200 bittet.

Neu Wulmstorf - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Am Samstagabend, zwischen 18:50 Uhr und 18:58 Uhr, begab sich die unbekannte Täterschaft auf ein Grundstück mit einem Zweifamilienhaus im Tannenweg und gelang mittels Gewalteinwirkung auf ein Fenster in das Objekt. Die unbekannte Täterschaft wurde durch eine unbeteiligte Person entdeckt und lies von einer weiteren Tatausführung ab.

Winsen Luhe - Verkehrsunfallflucht

Am 16.02.2024, gegen 13:30 Uhr, konnte durch den Eigentümer eines Wohnmobils festgestellt werden, dass das geparkte Fahrzeug in der Porschestraße an der linken Seite ein Schaden hat. In der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr muss ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Wohnmobil beschädigt haben.

Winsen Luhe/Borstel - Verkehrsunfallflucht

Am 16.02.2024, gegen 13:00 Uhr, fuhr ein Verkehrsteilnehmer rückwärts gegen abgestellte Fahrräder auf dem Tankstellengelände der Shell. Der Verkehrsteilnehmer verließ die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, die Angaben zu den Verkehrsunfallfluchten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171 7960 zu melden.

Winsen Luhe - Sachbeschädigungen durch Feuer

Unbekannte Personen zünden in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Stapel Zeitungen auf einer Holzbank in der Bahnhofstraße an. Die Zeitungen und die Bank wurden vollkommen zerstört. Zu einem Schaden an naheliegenden Gebäuden ist es nicht gekommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171 7960 zu melden.

A7, RF HH - Verkehrsunfall mit umgekipptem Sattelzug

Am Samstag, gegen 07:45 Uhr, befuhr der 23-jährige mit seinem Sattelzug die Bundesautobahn 7 in Richtung Hamburg. Aus noch ungeklärter Ursache gerät der vollbeladene Sattelzug kurz nach der AS Egestorf ins Schlingern, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und kippt auf die Seite. Der Fahrzeugführer kommt mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten wird der rechte Hauptfahrstreifen für mehrere Stunden gesperrt. Ein unbeteiligter PKW wird durch einen aufgewirbelten Stein getroffen und leicht beschädigt.

A1, RF Bremen - Zeugenaufruf Falschfahrer

Am Samstag, gegen 18:45 Uhr, melden diverse Verkehrsteilnehmer einen Falschfahrer zwischen Hollenstedt und Rade auf der Bundesautobahn 1, der die Richtungsfahrbahn nach Bremen in Richtung Hamburg befahren soll. Durch die eingesetzten Funkstreifenwagen konnte der Falschfahrer nicht mehr angetroffen werden. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Smart in dunkler Farbe gehandelt haben. Der Fahrzeugführer soll männlich gewesen sein.

Zeugenhinweise zu Fahrzeug, Kennzeichen oder Insassen nimmt die sachbearbeitende Dienststelle, das Autobahnkommissariat Winsen (Luhe), unter 04171-796200 entgegen.

A7, RF Hannover - Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Am Sonntagmorgen, gegen 05:38 Uhr, befährt ein 36-jähriger mit seinem Pkw die Bundesautobahn 7 in Richtung Hannover und kommt hier eigenen Angaben nach aufgrund von Sekundenschlaf kurz vor der AS Egestorf nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der Pkw mehrere Meter Wildschutzzaun durchbrochen hat, kommt dieser auf einem Feld zum Stehen. Da sich die Fahrzeugtüren nicht mehr öffnen lassen, wird der Fahrzeugführer durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell