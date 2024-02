Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pflanzen für den eigenen Garten gestohlen ++ Bendestorf - Vorfahrt missachtet

Neu Wulmstorf (ots)

Pflanzen für den eigenen Garten gestohlen

Den Diebstahl mehrerer Buchs- und Lebensräume konnte die Polizei Neu Wulmstorf gestern, 14.2.2024, schnell aufklären. Gegen 18:30 Uhr meldeten Bewohner eines Einfamilienhauses, dass aus ihrem Garten die Pflanzen im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Pflanzstreifen ausgegraben und entwendet worden waren.

Am Tatort konnten die Polizisten dann eine Spur von frischer Erde verfolgen, die sie auf ein anderes Grundstück der Straße führte. Dort fanden sie die frisch in Töpfe eingesetzten Pflanzen und beschlagnahmten sie. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und Einleitung eines Strafverfahrens gegen die beiden Beschuldigten konnten die Pflanzen an die Geschädigten zurückgegeben werden.

Bendestorf - Vorfahrt missachtet

Auf der Kleckerwaldstraße kam es gestern, 14.2.2024, zu einem Verkehrsunfall. Gegen kurz nach 15 Uhr wollte eine 41-jährige Frau mit ihrem Pkw die Kleckerwaldstraße, von der Straße Bardal kommend, überqueren. Hierbei stieß sie mit dem Pkw eines 43-jährigen Mannes zusammen, der auf der Hauptstraße in Richtung Buchholz unterwegs war. Beide beteiligte wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 58.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell