Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Tankstelle ++ Buchholz - Mülltonnen in Brand gesetzt ++ Drage/Schwinde - Von der Fahrbahn abgekommen

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Einbruch in Tankstelle

Heute, 13.2.2024, gegen 1:30 Uhr, sind Diebe in den Verkaufsbereich einer Tankstelle an der Glüsinger Straße eingebrochen. Die Täter zerstörten ein Rolltor und drückten anschließend die Eingangstür dahinter auf. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie einen Kasseneinschub mit etwas Wechselgeld. Anschließend entfernten Sie sich mit einem Fahrzeug vom Gelände. Die Polizei sicherte Spuren und wertet die Aufnahmen einer Überwachungskamera aus.

Rund 30 Minuten vorher, gegen kurz nach 1:00 Uhr, war die Polizei in die Harburger Straße nach Stelle gerufen worden. Dort hatte die Alarmanlage einer Tankstelle ausgelöst. Vor Ort konnten aber keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Möglicherweise handelte es sich um dieselben Täter, die nach dem erfolglosen Versuch von Stelle weiter Richtung Meckelfeld gefahren waren.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der fragliche Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den beiden Tankstellen aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04105 6200.

Buchholz - Mülltonnen in Brand gesetzt

Heute, gegen 3:45 Uhr, meldete ein Zeuge brennende Mülltonnen auf dem Fußweg vor dem Wohn- und Geschäftshaus an der Bendestorfer Straße, Ecke Hamburger Straße. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass nicht nur mehrere Mülltonnen auf dem Fußweg brannten, sondern auch eine Altpapiertonne auf dem rückwärtigen Parkplatz des Gebäudes. Hier war es durch die Nähe zum Gebäude auch zu einem Schaden an der Fassade gekommen. Die Feuerwehr lösche die Reste der brennenden Tonnen ab.

Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, denen zur fragliche Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Drage/Schwinde - Von der Fahrbahn abgekommen

Gestern, 12.2.2024, gegen kurz nach 19 Uhr, kam es auf der Schwinder Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei war ein 38-jähriger Mann, der mit seinem Hyundai in Richtung Winsen unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Ampelmast kollidiert. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Ampel wurde schwer beschädigt, auch der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 23.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell