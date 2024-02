Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 09.02.2024 12:00 Uhr bis Sonntag, 11.02.2024 12:00 Uhr

Buchholz (ots)

Verkehrsunfall durch herumlaufende Kinder

Am Freitagnachmittag spielten während des fließenden Berufsverkehrs vier Kinder im Bereich der Bremer Straße, der Hauptdurchfahrtsstraße in Buchholz. Sie wollten die Straße queren und zwischen den Fahrzeugen über die Fahrbahn laufen. Drei Kinder konnten noch rechtzeitig vor einem vorbeifahrenden Fahrzeug stoppen. Ein Kind schaffte es leider nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und wurde von einem Pkw erfasst.

Glücklicherweise wurde das Kind hierbei nur leicht verletzt.

Holm-Seppensen - Fahren unter Alkoholeinfluss

In den frühen Samstag Morgenstunden kam den Polizeibeamten bei ihrer Streifenfahrt ein BMW entgegen, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Ortschaft passierte, um sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit div. Straßenlaternen, einer Mauer und einem Holzzaun. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert war. Er pustete 1,53 Promille. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde einbehalten.

Dank einiger Schutzengel wurde bei dem Unfall nur ein Beifahrer leicht verletzt.

Hollenstedt - Brand eines Transporters

Auf dem Gelände der Firma King Controller GmbH geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein seit zwei Wochen unbewegter Mercedes Sprinter in Vollbrand. Das Feuer griff auf das danebenstehende Firmengebäude über und ein Raum wurde hierbei beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100.000EUR. Weitere Ermittlungen zu einer möglichen Brandstiftung wurden eingeleitet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Neu Wulmstorf - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Im Stieglitzweg versuchten Täter am Samstag im Zeitraum zwischen 17.00 und 21:20 Uhr sich in einem Reihenendhaus zu bereichern. Dafür wurde das auf Kipp stehende WC-Fenster aufgehebelt und das Haus betreten und durchsucht. Unter Mitnahme von einem Beutel mit Euromünzen flüchtete die Täterschaft über den Einstiegsweg in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Neu Wulmstorf - Einbruch in ein Bürogebäudekomplex

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangten unbekannten Täter durch Aufhebeln einer Seitentür in das große Bürogebäudekomplex diverser Firmen in der Liliencronstraße. Bei mind. 24 Büros, verteilt auf den insgesamt 4 Etagen, wurden die Türen brachial geöffnet und die Räume durchsucht. Der entstandene Schaden für die 20 geschädigten Firmen wurde auf ca. 70.000EUR geschätzt, was nicht im Verhältnis zu dem vermutlich erlangten Diebesgut (geringe Bargeldbeträge) stehen dürfte.

Auch hier werden Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gebeten sich bei der Polizei in Seevetal unter der Telefonnummer 04105-6200 zu melden.

Neu Wulmstorf - Trunkenheitsfahrt

Ein 26- jähriger Fahrzeugführer wurde in der Samstagnacht, gegen 22:20 Uhr, in der Lindenstraße kontrolliert. Er führte einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Dem Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren.

Tostedt - Hausfriedensbruch

Am Samstagabend kam es zu einem lautstarken Einsatz im Glüsinger Weg. Nachdem der amtsbekannte 38-jährige Tostedter versuchte gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen und hierbei Fenster und Türen beschädigte wurde die Polizei alarmiert. Durch den Verursacher kam es an diesem Tag wiederholt zu strafbaren Handlungen, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Hierbei sperrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und es kam zu Widerstandshandlungen.

Buchholz - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen, um 05:41 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug, welches auf der A1 in Richtung Bremen 50 km/h und Schlangenlinien über alle Fahrstreifen fahren soll. in Buchholz konnte die 29-jährige Fahrzeugführerin kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,28 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Winsen (Luhe) - Fahrzeugbrand

Gegen 04:15 Uhr brannte am frühen Samstagmorgen ein Pkw in der Niedersachsenstraße in Winsen (Luhe). An dem hochwertigen Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Zu den Umständen des Brandes ermittelt jetzt die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Winsen (Luhe) unter 04171/796-0 in Verbindung zu setzen.

Asendorf - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Winsen (Luhe) ein PKW-Führer durch seine unsichere Fahrweise auf. Der Vortest fiel bei dem 53-jährigen positiv auf Kokain und Cannabis aus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

