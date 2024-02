Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gelegenheit genutzt und Auto entwendet ++ Buchholz - Nach Vorfahrtsmissachtung auf der Seite gelandet

Neu Wulmstorf (ots)

Eine kurze Abgelenktheit führte am Donnerstag, 08.02.2024, dazu, dass ein unbekannter Täter ein Auto von einem Discounterparkplatz in der Hauptstraße in Neu Wulmstorf entwenden konnte. Nach Zeugenangaben habe die Eigentümerin eines Dacia Logan, WL- GG 79, nach dem Einkaufen den Einkaufswagen an die Sammelstelle zurückgebracht. Während dieses Zeitraumes hatte sie die Autoschlüssel in dem unverschlossenen Auto zurückgelassen. Als sie zum Abstellort zurückkam, war das Auto bereits entwendet worden. Ein weiterer Zeuge gab den Hinweis, dass das Auto kurze Zeit später auf der Stader Straße in Höhe des Phönix Center gesehen worden sei. Eine Person mit dunklen Haaren hätte das Auto gefahren. Hinweise nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter 040/ 33441990 entgegen.

Buchholz - Nach Vorfahrtsmissachtung auf der Seite gelandet

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Toyota Kleinwagens, als er am Donnerstag, 08.02.2024, gegen 11:20 Uhr, die B75 in Richtung Buchholz befuhr. In Höhe der Einmündung der Bremer Straße bog eine 67jährige Frau aus Neu Wulmstorf mit ihrem Auto nach links auf die B75 ab und übersah dabei den vorfahrtsberechtigen Fahrer des Toyota. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge geriet der Toyota ins Schleudern, rutschte nach rechts von der Fahrbahn und kam auf der Seite liegend an einem Zaun zum Stillstand. Glücklicherweise wurde der Mann nur leicht verletzt. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

