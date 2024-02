Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fußgänger angefahren - schwerverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, schob ein 72-jähriger Fußgänger aus Bottrop sein Fahrrad von der Siemensstraße aus über die Gabelsberger Straße in Richtung Robert-Florin-Straße. Als ein 53-jähriger Autofahrer aus Neukirchen-Vluyn von der Robert-Florin-Straße aus in die Gabelsberger Straße einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Senioren. Der Mann wurde durch die Kollision schwer verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand außerdem jeweils geringer Sachschaden.

Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell