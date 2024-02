Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Versuchter Trickbetrug mit Goldmünze - Mann festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Betrüger festgenommen. Der 47-Jährige wollte am Donnerstagmittag in einem Geschäft auf dem Johann-Breuker-Platz eine Goldmünze verkaufen. Als der Verkauf schon fast abgeschlossen war, nutzte der Mann offenbar einen günstigen Moment, tauschte die Goldmünze gegen eine Fälschung (von geringem Wert) aus und verließ das Geschäft mit dem Erlös (und der echten Münze). Den aufmerksamen Geschäftsleuten fiel der Betrug glücklicherweise noch im letzten Moment auf, so dass sie hinter dem Mann herliefen. Auch dank eines weiteren Zeugen konnte der mutmaßliche Täter gestellt und bis zum Erscheinen der Polizei festgehalten werden. Die Polizeibeamten nahmen den Mann mit zur Wache. Wie sich herausstellte, lagen gegen den 47-Jährigen bereits mehrere Haftbefehle vor. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

