POL-RE: Marl: Zusammenstoß mit 14-Jährigen auf E-Scooter

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde eine Seniorin aus Herten von einer unbekannten Frau in einem Supermarkt an der Ewaldstraße in ein Gespräch verwickelt. Sie fragte die Hertenerin, ob sie Hilfe beim Putzen benötige. Im weiteren Verlauf nannte die Senioren ihre Wohnschrift an der Falknerstraße. Hier erschien die Unbekannte am frühen Mittwochabend, um sich vermeintlich den neuen "Aufgabenbereich" ...

mehr