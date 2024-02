Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Autofahrerin prallt gegen Baum - Frau hatte Alkoholfahne

Recklinghausen (ots)

Auf der Weseler Straße/B58 ist am Mittwochabend eine 41-jährige Autofahrerin aus Dorsten verunglückt. Die Frau blieb unverletzt, allerdings entstand bei dem Unfall hoher Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Autofahrerin gegen 20.50 Uhr in Richtung Dorsten unterwegs. In der Nähe der Wilhelm-Koch-Straße kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Polizeibeamten konnten bei der Frau Alkohol riechen, weshalb auch ein Arzt der 41-Jährigen Blut abnahm. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. An dem Auto konnten noch weitere, frische Beschädigungen festgestellt werden konnten, die nach ersten Ermittlungen nicht bei dem Unfall an der Weseler Straße entstanden sind. Deshalb wird auch wegen des Verdachts einer Unfallflucht ermittelt - mit unklarem Unfallort. Wer hierzu Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei (Tel. 0800/2361 111) zu melden.

Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell