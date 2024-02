Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 3-Jähriger von Auto angefahren

Recklinghausen (ots)

Auf dem Nordring ist am Mittwoch ein 3-jähriger Junge von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Junge, der aktuell in Bottrop zu Besuch ist, plötzlich auf die Fahrbahn gerannt, um die Straße zu überqueren. Der 62-jährige Autofahrer aus Bottrop konnte den Unfall nicht mehr verhindern - es kam zum Zusammenstoß. Der 3-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

