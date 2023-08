POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Rehren A/O (ots) - (ne) In den Nachmittagstunden am Donnerstag, 10.08.2023 kam es in der Rehrener Straße in Rehren A/O zu einem Gelddiebstahl. Unbekannte gelangten in ein unverschlossenes Büro einer Kfz-Werkstatt und entwendeten dort Bargeld. Der Betrag befindet sich im oberen dreistelligen Bereich. Täterhinweise bitte an die Polizei Rehren unter Tel.: 05752/929090. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln Pressestelle ...

