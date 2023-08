Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen

Auetal (ots)

(ne)

Am Freitag, 11.08.2023 in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr, kam es durch bisher unbekannte Täter zu zwei Sachbeschädigungen der Glaseinsätze an Bushaltewartehäuschen im Auetal. Einmal zerstört wurde das Wartehäuschen an der L 443 bei der Abzweigung nach Poggenhagen. Zweiter Tatort ist die Bushaltestelle in Borstel, Auf der Hude Einmündung Reihe. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3500,00 Euro geschätzt.

Hinweise zur den Tätern bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/96460 oder die Polizei Rehren unter Tel.: 05752/929090.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell