POL-CUX: PKW Bergung in Lunestedt - Überreste können aus dem See geborgen werden - derzeit keine Hinweise auf eine Straftat (Lichtbilder in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Geestland. Am 24.01.2023, gegen 07.40 Uhr, befuhr eine 39j. Bremerhavenerin mit einem Schulbus (sog. Gelenkbus), in Langen die Debstedter Straße in Richtung Ortsmitte. Vor dem Schulbus fuhr ein Pkw. An der Einmündung Driftweg wollte der Pkw nach rechts abbiegen und hielt dabei an. Um einen Verkehrsunfall zu vermeiden, bremste die Busfahrerin ihren Bus stark ab. Dabei stürzten 17 Schulkinder, die sich ...

