POL-NI: Verstoß Pflichtversicherung

Auhagen (ots) - (bae)In der Zeit zwischen dem 09.08.2023 und dem 11.08.2023 wurde in Auhagen, Auf dem Rähden in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus eingebrochen. Der 48-jährige Eigentümer des Hauses gab an, dass er das Haus zurzeit renoviere. Bewohnen würde er es aber nicht, daher stehe das Haus zwischen den Arbeitseinsätzen leer. Es befänden sich hauptsächlich Werkzeuge in dem Gebäude. Offensichtlich hätten der oder die unbekannten Täter die letzten Tage ...

mehr