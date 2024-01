POL-RE: Bottrop: Autofahrer kollidiert mit geparktem Auto - Verdacht auf Alkohol

Recklinghausen (ots) - Am Mittwoch, kurz nach Mittnacht, kam ein 18-Jähriger Autofahrer auf der Hervester Straße von der Fahrbahn ab - das Auto überschlug sich mehrfach. Der junge Marler war in Richtung Marl unterwegs. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam er in Höhe der A52 nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen die Leitplanke und touchierte zwei Bäume. Im weiteren Verlauf überschlug ...

