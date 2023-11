POL-ESW: Sattelzugfahrer kommt alkoholisiert von Fahrbahn ab

Eschwege (ots) - Polizei Bad Sooden-Allendorf Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen In der Straße "Im Eilse" in Bad Sooden-Allendorf haben Unbekannte eine Seitenwand der Großsporthalle mit zwei Graffitis besprüht. Festgestellt wurde der Vorfall am gestrigen Mittwoch, die Tatzeit kann aber bis letzten Samstag zurückreichen. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0. Polizei Sontra Sachbeschädigung an Haustür; Polizei sucht ...

