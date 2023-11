Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 09.11.2023

Eschwege (ots)

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Im Eilse" in Bad Sooden-Allendorf haben Unbekannte eine Seitenwand der Großsporthalle mit zwei Graffitis besprüht. Festgestellt wurde der Vorfall am gestrigen Mittwoch, die Tatzeit kann aber bis letzten Samstag zurückreichen. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Haustür; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Mittwoch ist zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Korbsgasse in Wichmannshausen die Eingangstür eines Einfamilienhauses mutwillig von Unbekannten beschädigt worden. Der entstandene Schaden, der mittels eines spitzen Gegenstands oder Werkzeugs verursacht wurde, liegt bei 200 Euro. Die Polizei in Sontra ermittelt in dem Fall wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Eine 22-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen ist am Mittwochabend gegen 18.08 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen, als sie auf der Landesstraße L 3401 von Hubenrode in Richtung Kleinalmerode unterwegs war. Dabei entstand am Wagen der 22-Jährigen Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

