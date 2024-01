POL-RE: Marl: 18-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - In Gladbeck-Mitte haben in der vergangenen Nacht an mehreren Stellen Müllcontainer gebrannt. An der Hermannstraße griff das Feuer auf ein Carport über, wodurch auch zwei Autos beschädigt wurden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Alle Brände wurden etwa zwischen 0.40 und 1 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr hat gelöscht. Die Brandorte ...

