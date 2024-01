Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mehrere Brände in der Nacht - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

In Gladbeck-Mitte haben in der vergangenen Nacht an mehreren Stellen Müllcontainer gebrannt. An der Hermannstraße griff das Feuer auf ein Carport über, wodurch auch zwei Autos beschädigt wurden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Alle Brände wurden etwa zwischen 0.40 und 1 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr hat gelöscht. Die Brandorte liegen an der Zweckeler Straße, der Hermannstraße (zwei Brände), der Rentforter Straße und der Uhlandstraße. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Auch deshalb sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder künftig etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang mitbekommt, der wird gebeten, die Polizei anzurufen. Das zuständige Kriminalkommissariat ist über die Tel. 0800/2361 111 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell