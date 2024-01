Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Rollerfahrerin schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 17-jährige Rollerfahrerin (Leichtkraftrad bis 125cm3) aus Castrop-Rauxel war am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr auf der Hebewerkstraße in Richtung Datteln unterwegs. In der Höhe der A2 fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache auf das anfahrende Auto einer 36-Jährigen aus Datteln auf. Die Jugendliche wurde bei dem Unfall schwer, die 36-Jährige leicht verletzt. Beide musste mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren werden.

Bei dem Unfall entstand außerdem 2.500 Euro Sachschaden.

Die Unfallörtlichkeit musste zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell