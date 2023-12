Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 16.12.2023

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Gefährdung des Straßenverkehrs, Führerschein beschlagnahmt / Zeugenaufruf

Am 15.12.2023, gegen 13.58 Uhr, folgte ein Zeuge in seinem PKW einem vor ihm fahrenden grauen PKW Mercedes Benz CLK im Stadtgebiet Delmenhorst. Der 62-jährige Fahrer (aus Delmenhorst) des Mercedes ist dem Zeugen durch eine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen. In der Straße Reinersweg in Höhe der Sulinger Straße musste ein unbekannter PKW-Führer dem entgegenkommenden Mercedes ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Im weiteren Verlauf der Fahrtstrecke über die Annenheider Allee, Niedersachsendamm, Hasporter Damm, Grüne Straße und Stickgraser Damm ist es zu mehreren gefährlichen Situationen gekommen. Die Polizei konnte den Mercedes-Fahrer in dem Stickgraser Damm fahrend antreffen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Medikamenteneinfluss steht und körperliche Auffälligkeiten aufwies. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und durch einen verständigten Richter die Beschlagnahme der Fahrerlaubnis angeordnet.

Zeugen (insbesondere der Führer bzw. die Führerin des unbekannten PKW, der in dem Reinersweg ausweichen musste) werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst (Tel.: 04221-1559-115) zu melden.

Delmenhorst: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 15.12.2023, um 08.55 Uhr, wurde eine 52-jährige PKW-Fahrerin (aus Delmenhorst) in der Bremer Straße in Delmenhorst kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Frau unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell