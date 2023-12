POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer gibt bei Verkehrskontrolle in Groß Ippener falsche Personalien an

Delmenhorst (ots) - In einem Zeitraum von Donnerstag, 14. Dezember 2023, 16:00 Uhr, bis Freitag, 15. Dezember 2023, 07:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter*innen in der Atenser Allee in Nordenham einen auf dem Parkplatz eines Freizeitbades abgestellten Linienbus, indem sie politisch motivierte ...

mehr