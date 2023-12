Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Love Scamming Fall

Lotte (ots)

Eine 62-jährige Frau aus Lotte ist im Internet mit dem sogenannten Love Scamming Trick betrogen worden. Die Frau surfte Ende Oktober auf einer Community-App im Internet, bei der man sich unter anderem für Freizeitaktivitäten verabreden kann. Dort wurde die Frau von einem Mann aus England angeschrieben. Im Laufe der Zeit telefonierten die Beiden. Anfang Dezember wurde die Frau dann gefragt, ob sie dem Unbekannten Geld überweisen kann, weil er Probleme bei Transportkosten habe. Die Frau überwies eine fünfstellige Summe. Kurze Zeit später wurde sie von ihrer Bank informiert, dass sie einem Betrüger aufgesessen ist. Das Geld konnte in diesem Fall nicht wieder von der Bank zurück gebucht werden. Daraufhin erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie in einem Chat oder bei einem Anruf mit einem Sachverhalt oder einer Geschichte konfrontiert werden, die ihnen eigenartig oder unglaubwürdig vorkommt. - Gehen niemals auf Geldforderungen ein, die im Chat, am Telefon oder auch per Kurznachricht auf dem Handy - Stichwort: Messenger-Betrug - gestellt werden. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Sind Sie Opfer eines Betrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! - Haben Sie bereits Geldbeträge an ein unbekanntes Konto überwiesen oder aber sind Beträge von Ihrem Konto eingezogen worden? Dann kontaktieren Sie möglichst schnell Ihre Bank. In manchen Fällen ist es möglich, die Überweisungen zu stoppen oder Geld zurück buchen zu lassen. Weitere Informationen zum Love Scamming bekommen Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell