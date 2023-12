Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl aus Wohnung, Täter entwenden Elektrogeräte

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag (11.12.) in der Zeit von 13.25 Uhr bis 23.20 Uhr in ein Haus an der Neuenkirchener Straße eingestiegen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zum Haus, dass zwischen dem Westring und der Riegelstraße liegt. Aus der dortigen Wohnung entwendeten die Unbekannten eine JBL Musikbox und eine Playstation 4. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

