POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Kesseling (ots)

Am Dienstag den 10.01.2023 zwischen 12:50 Uhr und 13:10 Uhr befuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug die Hauptstraße in 53506 Kesseling (Ortsteil Staffel) von Kesseling kommend in Fahrtrichtung Niederheckenback. Auf Höhe der Hausnummer 112 touchierte der unbekannte Fahrer die Regenrinne eines Hauses, welche hierdurch beschädigt wurde. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne einer Schadensregulierung nachzukommen. Auf Grund der Höhe der Dachrinne dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW oder Traktor handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder zu dem unfallbeteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Adenau unter 02691/925-0 zu melden.

