POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfallflucht

Hörstel (ots)

Am Dienstag (05.12.) hat sich auf der Straße Im Vogelsang ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 22-Jährige aus Hörstel fuhr mit seinem Fahrrad gegen 19.00 Uhr auf der Straße Im Vogelsang. Ein hinter ihm fahrender Pkw-Fahrer fuhr etwa in Höhe des Sportplatzes auf den Radfahrer auf, der dadurch stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer hielt an, sprach kurz mit dem Radfahrer und fuhr danach in Richtung Teutostraße weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

