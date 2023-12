POL-ST: Hopsten, 21-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Wettringen (ots) - Am Sonntag (10.12.) ist es auf der Straße Am Bahndamm zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 29-jähriger Radfahrer aus Neuenkirchen fuhr gegen 14.35 Uhr mit seinem Pedelec auf der Fahrradstraße Am Bahndamm in Richtung Neuenkirchen. Etwa 10 Meter hinter der Einmündung mit der Straße Tie Esch kam der Mann ersten Ermittlungen zufolge nach rechts von der Fahrban ab und geriet in den Grünstreifen. Bei ...

