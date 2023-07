POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert / Ratingen / Langenfeld / Monheim am Rhein - 2307046

Polizei Mettmann

Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert

Ratingen

Langenfeld

Monheim am Rhein - 2307046

Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Montag, 17. Juli 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Talstraße in Velbert. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 5:40 Uhr und 15 Uhr auf noch unbekannte Weise Zutritt zu der Wohnung in der ersten Etage. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde Bargeld entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Im Zeitraum zwischen dem 15. und 17. Juli 2023 kam es zu einem Einbruch in die Diensträume einer Rettungsgesellschaft am Sonnenschein in Ratingen. Unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Diensträume, die sie danach durchsuchten. Abschließende Angaben zur Tatbeute liegen aktuell nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Montag, 17. Juli 2023, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Klosterstraße in Langenfeld. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 7:30 Uhr und 16:30 Uhr durch die Wohnungstür Zutritt zu der Wohnung in der zweiten Etage und durchsuchten diese. Abschließende Angaben zur Tatbeute liegen aktuell nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Nacht auf Dienstag, 18. Juli 2023, kam es zu einem Einbruch in eine Pflegeeinrichtung am Berliner Platz in Monheim am Rhein. Gegen 3:30 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt zu Büroräumen. Augenzeugen zufolge handelte es sich um zwei Jugendliche, die eine Fensterscheibe einschlugen und dann in das Gebäude eindrangen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

