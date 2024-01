Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Unbekannte Täter hebelten zwischen dem vergangenen Freitag und Montag zwei Fenster einer Grundschule an der Glück-Auf-Straße auf. Im Gebäude gelang es den Tätern aber nicht eine Bürotür aufzubrechen. Stattdessen nahmen sie Lebensmittel aus einem Küchenraum mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Einen weißen Ford Edge entwendeten Unbekannte von einem Grundstück an der Straße Verdiwinkel. Das Fahrzeug stand hier vor einer Garage. Der Diebstahl passierte in der Nacht zu Dienstag zwischen 01:20 Uhr und 05:00 Uhr. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Am Kirchplatz drangen mutmaßlich zwei unbekannte Täter in eine Kirche ein, öffneten gewaltsam drei Spendenboxen und entwendeten das Bargeld. Als Tatzeit wurde ein Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag genannt. Eine Mitarbeiterin der Kirche bemerkte allerdings am Sonntagabend zwei Personen in der Kirche, die mit dem Diebstahl zu tun haben könnten. Personenbeschreibungen: 1. Tatverdächtige: weiblich, ca. 1,68m groß, dunkle Haare, Anfang 20 Jahre alt, Brille, schwarze Kapuzenjacke 2. Tatverdächtiger: männlich, Mitte bis Ende 20 Jahre alt, dunkle Jeans, dunkle Jacke, Kappe, Rucksack

Recklinghausen

Am Montag zur Tageszeit brachen Unbekannte eine Spendenbox mit Bargeld in einer Kirche am Kirchplatz auf. Die Box war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Mit dem Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

