Von Silverster auf den Neujahrstag beschädigten unbekannte Täter einen Briefkasten in der Petschengasse in Speyer durch Zündung eines Böllers im Inneren des Briefkastens.

An Silvester, kurz vor Mitternacht, beschädigten unbekannte Täter einen Briefkasten in der Ringstraße in Otterstadt durch Zündung eines Böllers im Inneren des Briefkastens.

In beiden Fällen handelte es sich um handelsübliche Chinaböller D.

Es entstanden Schäden im niedrigen dreistelligen bzw. hohen zweistelligen Bereich.

Wer hat in den oben genannten Zeiträumen an den Tatörtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

